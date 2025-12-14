Ryanair verso multa da 1 mld € da Antitrust per abuso di posizione dominante la compagnia | Grave mistificazione dei fatti
Ryanair potrebbe ricevere una multa da 1 miliardo di euro dall'Antitrust per presunto abuso di posizione dominante. La compagnia è accusata di aver ostacolato la vendita dei biglietti tramite agenzie di viaggio, favorendo gli acquisti esclusivamente sul suo sito. La risposta di Ryanair definisce le accuse come una grave mistificazione dei fatti.
Ryanair è accusata di aver ostacolato la vendita dei biglietti da parte delle agenzie di viaggio con l'obiettivo di spingere i clienti all'acquisto solo sul suo sito. Ma la compagnia aerea respinge le accuse al mittente Ryanair va verso una multa da un miliardo di euro dall'Antitrust per un p. Ilgiornaleditalia.it
Ryanair, possibile multa da 1 miliardo: presunto abuso di posizione dominante - Ryanair rischia una maxi multa Antitrust fino a 1 miliardo di euro e possibili cambiamenti al modello di vendita. quifinanza.it
Ryanair a rischio multa da 1 miliardo, accusa dall'Antitrust sull'abuso di posizione dominante sui biglietti - Cosa ha fatto la compagnia aerea e la replica dopo le pratiche contestate ... virgilio.it
Sean sempre sul pezzo annuncia una nuova rotta di Ryanair, si volerà verso Danzica Biglietti non ancora in vendita - facebook.com facebook