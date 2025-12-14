Ryanair verso multa da 1 mld € da Antitrust per abuso di posizione dominante la compagnia | Grave mistificazione dei fatti

Ryanair potrebbe ricevere una multa da 1 miliardo di euro dall'Antitrust per presunto abuso di posizione dominante. La compagnia è accusata di aver ostacolato la vendita dei biglietti tramite agenzie di viaggio, favorendo gli acquisti esclusivamente sul suo sito. La risposta di Ryanair definisce le accuse come una grave mistificazione dei fatti.

