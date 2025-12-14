Ryanair possibile multa da 1 miliardo | presunto abuso di posizione dominante

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sta conducendo un’istruttoria su Ryanair, riguardante un possibile abuso di posizione dominante. La fase decisiva di questa indagine potrebbe portare a una multa fino a un miliardo di euro, sollevando importanti questioni sul mercato aeronautico e sulla concorrenza nel settore.

L’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) su Ryanair entra nella fase decisiva e apre scenari rilevanti non solo sul piano regolatorio, ma anche su quello economico e industriale. La compagnia irlandese rischia una sanzione che, secondo le ricostruzioni, potrebbe oscillare tra i 500 milioni e il miliardo di euro, oltre a una richiesta di modifica di alcune componenti centrali del proprio modello di business in Italia. Una decisione è attesa entro il 22 dicembre. Il peso dell’Italia nei conti di Ryanair. Il mercato italiano rappresenta uno degli asset strategici per Ryanair. Quifinanza.it Ryanair a rischio multa da 1 miliardo, accusa dall'Antitrust sull'abuso di posizione dominante sui biglietti - Cosa ha fatto la compagnia aerea e la replica dopo le pratiche contestate ... virgilio.it

