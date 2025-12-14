Ryan Reynolds ha lanciato un video contro Quentin Tarantino, coinvolgendo l'amico Matthew Lillard in uno spot di Mint Mobile. La clip nasce come risposta alle critiche del regista, mettendo in evidenza l'amicizia tra Reynolds e Lillard e creando un momento di intrattenimento virale nel mondo dello spettacolo.

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds e il video contro Quentin Tarantino: "Tutti amano Matthew Lillard"

La star canadese ha coinvolto l'amico e collega per realizzare uno spot di Mint Mobile e rispondere alle critiche del regista. Matthew Lillard, alcuni giorni fa, è stato al centro delle notizie a causa di alcune critiche di Quentin Tarantino che avevano scatenato i commenti dei fan e dei colleghi dell'attore. A difendere l'amico è ora Ryan Reynolds con un divertente video promozionale della sua compagnia telefonica Mint Mobile. Il video in difesa di Lillard Nello spot condiviso online dalla star canadese si dichiara che ci sono solo due cose che tutte le persone amano in modo universale: risparmiare e Matthew Lillard. Movieplayer.it

