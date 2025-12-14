Russia tempesta di neve a Saratov | 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada

Una violenta tempesta di neve ha investito la regione di Saratov, nella Russia meridionale, provocando l'improvviso blocco di un'autostrada e l'intrappolamento di circa 200 persone. L'evento ha causato notevoli disagi e richiesto interventi di emergenza per mettere in sicurezza i veicoli e le persone coinvolte.

Una forte tempesta di neve ha colpito la regione di Saratov, nella Russia meridionale, non lontano dal Kazakistan. Il maltempo ha causato la chiusura di molte strade e interruzioni di corrente. Le autorità locali hanno riferito che 200 persone, tra cui 50 bambini, sono state evacuate dalle auto intrappolate nei cumuli di neve sulle principali autostrade. Gli interventi di emergenza sono continuati senza sosta, ha fatto sapere il governatore Roman Busargin. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

