Russia mandato d’arresto per il giudice italiano Aitala Anm | Governo intervenga

La Russia ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Aitala, condannato in contumacia a 15 anni di carcere. L’Associazione Nazionale Magistrati chiede un intervento del governo italiano, evidenziando le implicazioni per l’indipendenza della magistratura e la tutela dei giudici impegnati in cause internazionali.

