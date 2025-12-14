Runjaic | Vittoria meritata risposta importante alle tante critiche

Dopo la vittoria contro il Napoli di Conte, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato il risultato, definendolo meritatamente importante e una risposta alle numerose critiche ricevute. Le sue dichiarazioni a DAZN riflettono soddisfazione e determinazione, evidenziando l'importanza di questo successo per la squadra e il suo percorso stagionale.

Le parole dell’allenatore friulano dopo la vittoria sul Napoli di Conte. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha rilascia alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

