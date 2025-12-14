Runjaic dopo Udinese Napoli | Vittoria che in pochi si aspettavano mantenuta la nostra identità Sapevamo sarebbe stata una gara difensiva non si vince se non approcci bene

Kosta Runjaic ha commentato la vittoria dell’Udinese contro il Napoli, evidenziando come fosse una partita difficile e imprevedibile. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere la propria identità e di approcciarsi correttamente a una gara prevalentemente difensiva, riconoscendo il valore di un successo inatteso.

Runjaic dopo Udinese Napoli: «Vittoria che in pochi si aspettavano, mantenuta la nostra identità. Sapevamo sarebbe stata una gara difensiva, non si vince se non approcci bene» Runjaic dopo Udinese Napoli: il tecnico dei friulani ha analizzato così in conferenza stampa il successo per 1-0 contro i partenopei In conferenza stampa al termine della sfida contro il Napoli; Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha analizzato la vittoria ottenuta dai friulani nella quindicesima giornata di Serie A. Una gara intensa e ricca di spunti,

