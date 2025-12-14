Runjaic | Contro il Napoli serve la perfezione nei dettagli per noi contano le prestazioni

Il tecnico dell’Udinese, Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della sfida contro il Napoli, in programma all’ex Dacia Arena. Sottolineando l’importanza dei dettagli e delle prestazioni, Runjaic ha evidenziato la necessità di raggiungere la perfezione per affrontare al meglio una delle squadre più competitive del campionato.

Il tecnico dell’Udinese Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale. Runjaic: «Contro il Napoli serve la perfezione sui dettagli». «Il Napoli è una grande squadra, lo sappiamo. Sono campioni d’Italia e primi in classifica, per cui sappiamo a che livello siamo. Dobbiamo giocare una partita perfetta oggi per affrontarli, essere bravi nei dettagli. Sappiamo di dover migliorare molte cose, sappiamo che stiamo cercando continuità per avere stabilità. Non conta la classifica ma il nostro lavoro, la nostra prestazione settimana dopo settimana. Ilnapolista.it

DAZN - Udinese, Runjaic: "Serve una partita perfetta contro il Napoli, dobbiamo crescere" - Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. napolimagazine.com