Rugby i Cavalieri espugnano L' Aquila e chiudono l' anno al secondo posto

I Cavalieri di Prato conquistano una vittoria importante contro L'Aquila, rafforzando la loro posizione in classifica. Con questa affermazione, chiudono l'anno al secondo posto, dimostrando determinazione e crescita nel campionato di rugby. Un traguardo che testimonia il buon andamento della squadra in questa fase della stagione.

Prato, 14 dicembre 2025 – "Chiudiamo l'anno nel migliore dei modi, consolidando il secondo posto in classifica. Avanti così". Il diesse dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così commentato il successo che i "tuttineri" hanno colto in trasferta contro L'Aquila, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A di rugby. Una vittoria che permette agli uomini di Alberto Chiesa di salire a 27 punti, restando in scia al Civitavecchia capolista. Capitan Puglia e soci torneranno in campo il prossimo 11 gennaio contro l'US Roma, con l'obiettivo di continua a marciare. RUGBY L’AQUILA: Wyss, De Gaspari, Bucci, Molina, Caporale, Pietrinferni, Petrolati (70’ De Nicola) Lofrese (50’ Sciarra) Biondi, Daniele, Sacco, Fiore, Romano (45’ Breglia) Masetti, Sebastiani (45’ Iovenitti). Lanazione.it

