Rugby femminile Valsugana passa in casa di Villorba e allunga in testa Colorno e Benetton lottano per il terzo posto
Nella sesta giornata della Serie A Élite femminile di rugby 2025-2026, il Valsugana conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro il Villorba, rafforzando il proprio vantaggio in testa alla classifica. Colorno e Benetton si contendono invece il terzo posto, mentre le squadre lottano per conquistare punti importanti nella seconda parte della stagione.
La sesta giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile vede il successo nel big match del Valsugana, che passa in casa del Villorba per 7-13, allungando ulteriormente in testa alla classifica, con le patavine ora a +4 sulle più immediate inseguitrici. Invariate le distanze tra le due squadre in lotta per il terzo posto: Colorno vince con bonus superando il CUS Milano per 31-10, ma anche il Benetton Treviso fa bottino pieno in casa dell’ Unione Capitolina, sconfitta per 19-24. In coda il CUS Torino passa in casa del Neapolis per 12-19 e cancella la penalizzazione, agganciando le campane in classifica. Oasport.it
