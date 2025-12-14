Rubavano lo Spid con una telefonata | come hanno sottratto 180mila euro dalle tue tasse

Un raggiro attraverso una telefonata ha portato al furto di 180mila euro dalle tasse di cittadini ignari. Con un tono amichevole e offerte allettanti, i truffatori sono riusciti a sottrarre dati sensibili e denaro, sfruttando la fiducia delle vittime. Ecco come si è svolto il raggiro e come proteggersi da simili frodi.

Una voce cordiale al telefono, la proposta di un’offerta conveniente per luce e gas, qualche domanda apparentemente innocua. Poi il nulla. O meglio, l’inferno. Perché quei dati forniti con leggerezza si trasformavano in centinaia di modelli 730 falsificati, in rimborsi fiscali mai richiesti e in conti correnti aperti a nome di persone inconsapevoli. È questo il meccanismo diabolico smascherato dall’ operazione Dark Spid, condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano, che ha portato all’ arresto di un truffatore e al sequestro di 59 conti correnti bancari, come riportato dalla fonte. Screenworld.it Utilizzava i dati Spid di persone fisiche e, a loro insaputa, riusciva ad ottenere indebiti rimborsi dall’Agenzia delle Entrate. - facebook.com facebook "#SPID @wcs_cloud" - Results on X | Live Posts & Updates x.com © Screenworld.it - Rubavano lo Spid con una telefonata: come hanno sottratto 180mila euro dalle tue tasse

