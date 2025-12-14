Rubano una macchina e fanno razzia in altri quattro mezzi posteggiati | scattano due denunce

Due persone sono state denunciate dopo aver tentato di rubare un'auto in via Sardegna e aver saccheggiato altri quattro veicoli parcheggiati nella stessa zona. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e la polizia, che ha prontamente intervenuto per fermare i responsabili.

Avrebbero provato a rubare una macchina in via Sardegna, dopo aver fatto razzia in altri mezzi posteggiati nella stessa strada. Grazie alla chiamata alla polizia di un residente che ha notato movimenti strani, gli agenti hanno bloccato e denunciato due uomini di 30 e 23 anni.Subito dopo la. Palermotoday.it

San Ginesio, entrano nell'azienda e fanno razzia di attrezzi: ladri 60enni incastrati dai video - Entrano nell'azienda e fanno razzia di attrezzi: due ladri con più di 60 anni incastrati dai video. corriereadriatico.it

Razzia sotto l’ombrellone. Rubano denaro e sette cellulari. Tentano la fuga: presi dalla polizia - È un’estate complicata per la sicurezza sulle spiagge riminesi, con numerose denunce e segnalazioni di furti sotto l’ombrellone. ilrestodelcarlino.it

Pompei rubano auto e durante la fuga investono un'altra vettura: 4 feriti, coinvolta coppia di fidanzati - facebook.com facebook