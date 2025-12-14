Ruba merce per 70 euro scappa spintona vigilante e picchia la polizia | arrestato ladro runner a Monza

Un giovane egiziano di 21 anni è stato arrestato a Monza per aver rubato merce per 70 euro, tentato la fuga, spintonato un vigilante e aggredito gli agenti durante l'arresto. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato fermato dagli agenti della Questura di Monza e della Brianza.

Monza, 14 dicembre 2025 - Un ladro runner, egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dagli uomini della Questura di Monza e della Brianza. Il giovane ha rubato merce del valore di 70 euro in un negozio di abbigliamento, poi è scappato spintonando prima l’addetto alla sicurezza e poi prendendo a calci e pugni i poliziotti intervenuti. La fuga e l'aggressione agli agenti. L’intervento è avvenuto intorno alle ore 13.50 di giovedì nel centro cittadino, quando gli operatori della Volante hanno notato il soggetto in fuga. Ilgiorno.it Bari: restituiti alla legittima proprietaria 70 mil euro di merce rubata - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Bari ha restituito merce e beni di lusso per un valore complessivo di oltre 70 mila euro. ilmetropolitano.it

