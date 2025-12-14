rotatoria sulla superstrada sparita dai radar

La rotatoria prevista sulla superstrada per Fermo, all’altezza della lottizzazione commerciale fermana, è scomparsa dai radar senza spiegazioni ufficiali. La sua realizzazione avrebbe dovuto migliorare la viabilità, ma attualmente non sono noti aggiornamenti sullo stato dei lavori o sui motivi del suo eventuale rallentamento.

Che fine ha fatto la rotatoria prevista da costruire sulla superstrada per Fermo, all’altezza della lottizzazione commerciale fermana? Non è dato sapere. Invece è facilmente verificabile che l’infrastruttura sia scomparsa dal contesto politico-amministrativo. Completamente dimenticata quasi ad insinuare il sospetto di un ripensamento rispetto alla sua creazione attuando il relativo progetto. Tuttavia a far ritenere che non possa finire in tali termini il fatto che il progettista incaricato è stato pagato fino all’ultimo cent. E non si tratta di bruscolini bensì di un poco più di 50.000 euro. In ogni modo il finanziamento dell’opera e l’esecuzione dei lavori spetterebbero all’ Anas. Ilrestodelcarlino.it

