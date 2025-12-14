Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore | Ora è tutto finito

Rosanna Banfi condivide la sua recente vittoria contro il tumore, emozionando il pubblico durante l'intervista a Verissimo. Con il padre Lino al suo fianco, l'attrice annuncia con speranza e determinazione che la battaglia è conclusa, offrendo un messaggio di forza e resilienza.

(Adnkronos) – "Sono ancora qui, è tutto finito". Rosanna Banfi, ospite col padre Lino a Verissimo, oggi nel salotto di Silvia Toffanin racconta la nuova battaglia vinta contro il cancro. L'attrice, che anni fa ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell'anno. "Sono andata a fare una tac a .

