Rosanna Banfi condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore, annunciando con emozione la fine di questo difficile percorso. Ospite a Verissimo insieme al padre Lino, la showgirl ripercorre le tappe della sua battaglia, esprimendo gratitudine e speranza per il futuro.

© Thesocialpost.it - Rosanna Banfi e la battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

“Sono ancora qui, è tutto finito”. Rosanna Banfi, ospite insieme al padre Lino a Verissimo, racconta nel salotto di Silvia Toffanin la nuova battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che anni fa aveva affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. A luglio, durante una TAC, è stata individuata una macchia sul polmone. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del Covid o di un tumore. La tosse continuava e la visita successiva era prevista a ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico”, spiega Rosanna. Dopo un consulto, si è deciso per l’ operazione, poiché non si trattava di un’infezione. Thesocialpost.it

Rosanna Banfi: «Il tumore al polmone, è finito un incubo. A papà Lino non l'ho detto subito». Il ricordo di mamma Lucia - A Verissimo arrivano Lino Banfi e la figlia Rosanna Banfi, protagonisti di un racconto familiare intenso, fatto di paura, ironia e di un legame padre- msn.com