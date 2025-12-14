Rondinone | Multe 7 milioni senza destinazione chiara
Il Comune prevede di incassare oltre 20 milioni di euro dalle multe stradali, ma un'analisi dei fondi evidenzia che più di 7 milioni di euro non hanno una destinazione chiaramente definita. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'utilizzo effettivo delle risorse raccolte attraverso le sanzioni.
