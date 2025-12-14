Romina Power a Verissimo con Al Bano la vita era impossibile | Voleva che mi rifacessi

Romina Power racconta a Verissimo le difficoltà vissute con Al Bano, descrivendo come la loro convivenza fosse complicata e segnate da richieste di cambiamento. La cantante ha recentemente realizzato un sogno, pubblicando un libro sulla propria vita, offrendo uno sguardo inedito e personale su esperienze e pensieri che ha sempre condiviso con sincerità.

Romina Power ha realizzato un sogno, scrivere un libro sulla propria vita. Ha sempre confidato i propri pensieri alla carta e nel corso della carriera ha spesso risposto in privato a quanto trovato scritto, in forma errata, sui giornali. Alla fine è giunto in libreria Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita. La sua storia, raccontata senza filtri altrui. C'è un mondo in queste pagine e tantissime sfumature di sé mai raccontate, come gli incubi vissuti quando era all'apice del successo. Il rapporto con la suocera Jolanda. Due le case cui ha dovuto dire addio nel corso della sua vita, una in California e poi quella di Cellino.

