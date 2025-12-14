Romano vola basso | Il primo posto? Ora non guardiamo la classifica

Romano, subentrato a Maita, dimostra subito il suo valore con due occasioni da gol nel convincente 4-0 contro il Giugliano. Nonostante il breve tempo in campo, il giovane talento si mette in evidenza, lasciando trasparire un'attenzione rivolta alle prestazioni più che alla classifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pochi minuti in campo per Romano subentrando a Maita, ma tanto è bastato per sfiorare due volte il gol nel rotondo 4-0 al Giugliano. Queste le sue parole in sala stampa dopo la vittoria che ha riconsegnato la vetta della classifica ai giallorossi. VETTA – “Si tratta di una vittoria importantissima. Abbiamo visto il pareggio del Catania ed era una occasione che non potevamo lasciarci scappare. Brava tutta la squadra. Ora non guardiamo la classifica. E’ presto. Dobbiamo pensare solo a noi stessi”. GOL – “In due occasioni sono andato vicino a segnare. I gol e gli assist arriveranno”. Anteprima24.it

