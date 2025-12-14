Romaniain piazza contro la corruzione

A Bucarest e in altre città della Romania, migliaia di cittadini sono scesi in piazza per il secondo giorno consecutivo, protestando contro la corruzione nel sistema giudiziario. Le manifestazioni riflettono il crescente malcontento pubblico e la richiesta di riforme profonde per garantire maggiore trasparenza e giustizia nel paese.

2.38 A Bucarest e in altre città della Romania per il secondo giorno consecutivo, a migliaia hanno manifestato contro la corruzione nel sistema giudiziario. Come riferiscono i media regionali, i dimostranti con bandiere romene e della Ue hanno chiesto a gran voce le dimissioni del ministro della giustizia, della presidente della Corte suprema e di altri importanti responsabili del settore giudiziario.Decine di magistra ti hanno hanno firmato una lettera aperta denunciando il malfunzionamento e la corruzione nell'ordine giudiziario.

