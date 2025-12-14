Roma Tempestilli | Con il Como servirà una partita importante Gasperini allenatore esperto

La sfida tra Roma e Como, in programma lunedì 15 dicembre alle ore 20, chiuderà la quindicesima giornata di Serie A. Una partita importante che si preannuncia intensa, con l’attenzione rivolta anche alle strategie di Gasperini, allenatore esperto, e alla volontà della Roma di conquistare punti fondamentali in questa fase del campionato.

C’è grande attesa per la sfida che farà calare il sipario sulla quindicesima giornata di Serie A, ovvero quello che si disputerà lunedì 15 dicembre tra Roma e Como, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Proprio in vista di questa sfida, un doppio ex come Antonio Tempestilli, che prima di vestire la maglia giallorossa ha giocato proprio per i lariani, è stato intervistato da Il Tempo. Le parole di Tempestilli. Queste le parole di Tempestilli, a partire da una disamina sul Como: “Sta facendo benissimo, la proprietà investe molto e Cesc Fabregas è un grande allenatore. Tutti sottolineano, giustamente, le fantastiche prestazioni di Nico Paz, ma nei lariani ci sono anche tanti altri buoni calciatori. Sololaroma.it

Tempestilli: "Roma, Pellegrini leader che merita la 10. Miki poco riconoscente" - com dice la sua su tanti temi a partire dalla possibilità di dare la 10 a ... tuttomercatoweb.com

Tempestilli: “La Roma può giocarsela per la Champions, Gasperini farà la differenza” - Dal Banco di Roma all’Inter, poi cinque anni al Como con 190 presenze e una finale di Coppa Italia sfumata contro la Roma. msn.com

#Tempestilli: " #Como nel cuore, ma la #Roma è la mia vita" #ASRoma #IlTempo x.com

ESCLUSIVA RN | Roma-Como, il doppio ex Tempestilli: “Ndicka assenza pesantissima, ma Gasp saprà rimediare” L'intervista di Paolo Marcacci https://www.romanews.eu/roma-como-il-doppio-ex-tempestilli-ndicka-assenza-pesantissima-ma-gasp-sapra #A - facebook.com facebook