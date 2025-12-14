Roma Natale sobrio a Trigoria | niente gala buoni carburante ai dipendenti

Il Natale a Trigoria si presenta quest’anno con un approccio sobrio e semplice, lasciando da parte le tradizionali celebrazioni di gala e gli eventi di rappresentanza. La Roma ha adottato una strategia minimalista, puntando su iniziative più essenziali come il riconoscimento ai dipendenti attraverso buoni carburante, segnando un cambiamento rispetto alle passate festività.

Il Natale a Trigoria quest’anno cambia completamente volto. Niente cene eleganti, location esclusive o serate di rappresentanza: la Roma ha scelto una linea essenziale, quasi minimalista. Come riporta La Repubblica, il regalo natalizio destinato ai dipendenti del club consisterà in un carnet di buoni carburante Q8, sponsor giallorosso. La comunicazione è arrivata venerdì scorso direttamente via mail a tutto il personale del centro sportivo. Una scelta pratica, coerente con l’impostazione gestionale adottata negli ultimi mesi dalla società. Non sono mancate, però, alcune osservazioni ironiche tra i corridoi di Trigoria: con un parco auto aziendale ormai in gran parte elettrico, i buoni benzina risultano per qualcuno quantomeno singolari. Sololaroma.it

