roma la festa di hanukkah ricordando le vittime di sidney

A Roma, la comunità ebraica celebra Hanukkah in piazza Barberini con l’accensione del candelabro, onorando la tradizione. In questo giorno di luce e speranza, l’attenzione si è rivolta anche alle vittime dell’attentato di Sidney, ricordando l’importanza della solidarietà e della memoria collettiva di fronte alle sfide.

Nel giorno in cui la comunità ebraica romana celebra la festività di Hanukkah in piazza Barberini, con la consueta accensione del candelabro, il primo pensiero è stato rivolto all’attentato avvenuto a Sydney. Alla cerimonia hanno presenziato, tra gli altri, le maggiori cariche della comunità ebraica italiana e romana, il sindaco della capitale Roberto Gualtieri e il capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan. “Proprio perché quello che abbiamo visto in Australia somiglia tanto al 7 ottobre – ha affermato Noemi Di Segni, presidente dell’unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) – per noi la risposta a questa follia sarà sempre continuare la vita e non piegarsi a queste minacce. Lapresse.it

