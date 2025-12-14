Oggi, domenica 14 dicembre, a Roma si verifica un blocco del traffico a causa di livelli elevati di smog. Il Campidoglio ha deciso di limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL Fascia Verde, adottando misure temporanee per tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

(Adnkronos) – Stop al traffico a Roma a causa del troppo smog. È quanto deciso dal Campidoglio per oggi, domenica 14 dicembre, in cui non sarà permessa la circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area della cosiddetta Ztl Fascia Verde. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato un'ordinanza specifica dopo che, secondo quanto segnalato . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette - Il traffico a Roma, domenica 14 dicembre, sarà interdetto nella cosiddetta 'Ztl Fascia Verde', confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la ... adnkronos.com