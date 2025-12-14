Rolex strappato dal polso | Non ci sono le immagini

Un episodio di rapina ha scosso la città, con un ladro che ha strappato un Rolex dal polso di una vittima. Tuttavia, mancano le immagini dell'istante preciso dell'aggressione, rendendo difficile identificare pienamente il responsabile. L'evento evidenzia le sfide nella raccolta di prove visive in situazioni di criminalità improvvisa.

"Non abbiamo immagini del momento esatto in cui il rapinatore strappa il Rolex dal polso della vittima ed è visibile in volto". E’ la testimonianza resa nei giorni scorsi in tribunale da un agente di polizia che ha indagato sul 44enne napoletano accusato di aver rapinato un prezioso orologio Rolex, strappandolo ad un noto imprenditore ascolano a San Benedetto il 5 luglio del 2024, in via Ugo Bassi. Si ‘gioca’ sulla ricostruzione dei movimenti di rapinatore e rapinato (prima e dopo l’aggressione) il processo in corso davanti ai giudici Panichi, Proietti, D’Ottavi, al pubblico ministero Piccioni e agli avvocati difensori e della parte civile; si cerca di fare chiarezza su cosa accadde quella sera quando all’ascolano fu sottratto con la violenza il prezioso Rolex Daytona del valore di 40. Ilrestodelcarlino.it

