Rocío Muñoz Morales irrompe sul gossip con De Martino

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sul gossip che la vede coinvolta con Stefano De Martino, smentendo ogni presunta liaison. Con parole chiare e decise, l'attrice e modella chiarisce la sua posizione, mettendo fine alle speculazioni che sono trapelate nelle ultime settimane.

Rocío Muñoz Morales smentisce il flirt con De Martino: ecco le sue prime parole in merito al gossip esploso. C'è un momento preciso, nel gossip, in cui la fantasia prende il sopravvento sulla realtà. È l'istante in cui due nomi noti finiscono nella stessa frase e, come per magia, nasce una storia che nessuno dei diretti interessati ha mai vissuto. È successo anche stavolta, ma Rocío Muñoz Morales ha deciso di fermare il film prima ancora dei titoli di testa, smentendo senza esitazioni il presunto flirt con Stefano De Martino. La notizia, o meglio l'ipotesi, si era diffusa con la velocità tipica delle chiacchiere ben confezionate: qualche coincidenza, un incontro interpretato male, il classico "si dice che".