Robur | un pomeriggio ‘alla finestra’ Occhi puntati sulle avversarie dirette

Nel pomeriggio di oggi si svolge il restante delle gare del sedicesimo turno di Serie D girone E, con il Robur impegnato in un pomeriggio di attesa e osservazione sulle avversarie dirette. Mentre il Siena aspetta il posticipo di domani contro il Camaiore, le sfide odierne assumono un ruolo chiave nella corsa alla classifica.

Mentre il Siena attende, per le note vicende, il surreale posticipo di domani contro il Camaiore, oggi si gioca tutto il resto del sedicesimo turno di serie D girone E. La Robur questa sera potrebbe essere, nella peggiore delle ipotesi, al decimo posto se il Terranuova Traiana (con cui condivide l’ottava piazza) e il Trestina (per altro prossimo avversario di Somma e compagni, tra sette giorni, in Umbria) vinceranno i rispettivi incontri. Non che almeno sulla carta si tratti di gare agevoli, ammesso che ne esistano, visto che i biancorossi del Valdarno giocano in casa col Tau Altopascio e i bianconeri di Città di Castello a Prato, ma hanno tutte le carte in regola per giocarsela visto anche il buon momento che entrambi i team attraversano. Sport.quotidiano.net

VIRTUS-ROBUR 2-0 in un pomeriggio soleggiato e gradevole la Virtus affronta la Robur salita al Dante Vitali con la rinnovata formazione, teverini rivoluzionati e temibili grazie ai diversi innesti che portano peso specifico in campo. La Virtus parte sorniona con