robin williams si nascondeva al buio da solo ethan hawke svela cosa vide sul set

Ethan Hawke rivela dettagli sconosciuti sulla vita di Robin Williams, descrivendo come l’attore si nascondesse nel buio e affrontasse la solitudine dietro la sua maschera di allegria. Un ritratto intimo di un artista complesso, il cui talento e sofferenza si intrecciavano in modo inscindibile.

Robin Williams era un genio comico capace di illuminare qualsiasi schermo, ma dietro quella risata contagiosa si nascondeva una sofferenza che molti hanno visto senza riconoscere. A più di dieci anni dalla sua morte, Ethan Hawke, che lavorò con Williams nel 1989 sul set di L’attimo fuggente, ha recentemente rilasciato dichiarazioni a CBS Sunday Morning che gettano nuova luce sulla complessità emotiva dell’attore premio Oscar. Hawke aveva solo 18 anni durante le riprese, eppure riuscì a percepire qualcosa che molti forse ignorarono. “Anche a 18 anni ero consapevole della complessità della sua vita emotiva”, ha raccontato Hawke, come riporta Variety “Nella mia famiglia c’è stata molta depressione, ed era ovvio per me che tutto quel potere e quel carisma avevano un costo. Cinemaserietv.it

