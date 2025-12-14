Risultati serie A | L’Inter balza in testa da sola

Dopo la quindicesima giornata di Serie A, l'Inter si colloca in testa alla classifica, grazie alla vittoria sul Genoa per 2-1. Risultati significativi e cambiamenti nella posizione delle squadre sono stati registrati in questa tornata di campionato, che prosegue con diverse sfide decisive e scontri diretti.

Roma, 14 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Genoa-Inter 1-2: Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, Milan-Sassuolo 2-2, Fiorentina-Verona 1-2, Udinese-Napoli 1-0, Genoa-Inter 1-2, ore 20.45 Bologna-Juventus, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como. Classifica: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6. Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20. Ildenaro.it Risultati serie A: L’Inter balza in testa da sola - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Genoa- msn.com

