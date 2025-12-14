Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Milan Sassuolo 2-1 | doppietta di Bartesaghi

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti sulle partite e le prestazioni delle squadre. Questo articolo fornisce gli ultimi punteggi e dettagli sui match più importanti, tra cui il confronto tra Milan e Sassuolo, dove Bartesaghi ha segnato una doppietta. Restate aggiornati sulle vicende del campionato italiano e sul cammino della Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Serie A, oggi in campo Napoli, Inter e Juve. Ora Milan-Sassuolo 2-1. LIVE - 45, infine, il Bologna riceve al Dall’Ara la Juventus ... tg24.sky.it

Telesveva. . SERIE C | Maiuri presenta Team Altamura-Cerignola: "Preparati al meglio per affrontare partita molto dura. Saranno gasati per la vittoria di Giugliano, ma noi vogliamo dare continuità ai recenti risultati" #cerignola #maiuri #sport - facebook.com facebook

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #seriea #risultati #campionato #classifica

