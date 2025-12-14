Rissa con mazze e caschi inseguimenti | follia nel parcheggio al termine di una partita di Eccellenza | VIDEO

Dopo la partita di Eccellenza tra Santa Anastasia e Gladiator, si è scatenata una violenta rissa nel parcheggio, con mazze e caschi protagonisti di un'aggressione a tre persone. Scene di inaudita follia che hanno scosso l'intera comunità, evidenziando il lato più oscuro del tifo e della passione sportiva.

"Al termine della partita Santa Anastasia-Gladiator un gruppo di pseudo tifosi con mazze e caschi aggredisce tre persone, una vergogna". È il commento al video di un follower del deputato Francesco Borrelli, che gli ha inviato le immagini. L'esponente di Avs non ha aggiunto il suo pensiero, ma ha.

