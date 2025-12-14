Rischio tensioni sul trattato commerciale Orsini | Il Mercosur? È un' occasione

Il dibattito sul trattato commerciale con i Paesi del Mercosur si intensifica, tra opportunità di crescita e possibili tensioni politiche. La manovra economica include anche il ritorno dell’iperammortamento, segnando un segnale di sostegno alle imprese. Orsini sottolinea come l’accordo rappresenti un’occasione strategica per l’Italia, mentre si affrontano le diverse prospettive e sfide associate alla decisione.

Energia, trattato commerciale con i Paesi del Mercosur e pollice alzato per il ritorno dell'iperammortamento con la manovra. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha parlato a ruota libera nella sua apparizione ad Atreju, la kermesse romana organizzata da Fratelli d'Italia. Il capo degli industriali, che devono fare i conti con i dazi di Donald Trump, ha confessato che "il Mercosur ci preoccupa. Ci aspettiamo che purtroppo gli Stati Uniti nel prossimo anno possono avere un calo, per noi è un mercato e un partner importante". Di conseguenza, "non possiamo perdere l'opportunità di un negoziato (il Mercosur, ndr) che dura da 25 anni". Ilgiornale.it

Bce: Lane, tensioni commerciali Usa-Cina sono fonte chiave di rischio - "Il recente accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti ha in parte ridotto l'incertezza legata alla politica commerciale e, più in generale, l'incertezza della politica ... milanofinanza.it

Schlein contro Meloni: “Ha minimizzato i dazi di Trump, rischio guerra commerciale per l’Italia” - Serve l’unità europea per proteggere le nostre imprese dal rischio guerra commerciale”. affaritaliani.it

