Rischio brucellosi | controlli di polizia locale e Asl sanzioni al mercato settimanale

A seguito di controlli congiunti tra la polizia locale e l'Asl a Francavilla Fontana, sono state elevate sanzioni al mercato settimanale per la vendita di prodotti caseari non correttamente conservati, in un'azione volta a prevenire il rischio di brucellosi e garantire la sicurezza alimentare.

FRANCAVILLA FONTANA - Prodotti caseari non conservati in maniera adeguata, dopo i controlli congiunti della polizia locale di Francavilla Fontana e del personale Asl, scattano le sanzioni. Nella giornata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, il personale del nucleo di polizia annonaria del comando.

