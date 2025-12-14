risarcimenti sei milioni agli agricoltori

Nel corso dell'anno, nonostante l'assenza di eventi meteorologici estremi, gli agricoltori bresciani hanno ricevuto risarcimenti per oltre 6 milioni di euro. Questa cifra testimonia l'impegno delle istituzioni nel supportare il settore agricolo, garantendo un sostegno economico anche in periodi di normalità climatica.

Anche in un anno che non ha visto eventi meteo catastrofici, sono stati oltre 6 milioni di euro i risarcimenti erogati agli agricoltori bresciani, in linea con il 2024. Questo il quadro di Condifesa Lombardia Nord-Est, che ha festeggiato i suoi 50 anni con un convegno dedicato proprio ai cambiamenti climatici in relazione ad una delle colture principali del Bresciano. Si chiama, infatti, “Mais: innovazione e sostenibilità per il futuro“ l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Castello di Padernello (già soldout, ma visibile anche in streaming). "Il giugno appena trascorso è stato il mese complessivamente più caldo degli ultimi 34 anni in Lombardia dal 1991 e degli ultimi 22 dal 2003 in Europa occidentale – ricorda Alessandro Iengo, direttore di Condifesa Lombardia Nord-Est -. Ilgiorno.it

