Riqualificazione in vista a Torino Parella | un palazzo e servizi pubblici al posto dell' area industriale degradata

A Torino Parella si prepara una significativa riqualificazione urbana. La giunta comunale ha approvato un piano esecutivo convenzionato che trasformerà un’area industriale degradata in un complesso residenziale e servizi pubblici, contribuendo al rinnovamento del quartiere e migliorando la qualità della vita dei residenti.

La giunta comunale di Torino ha approvato, a dicembre 2025, un piano esecutivo convenzionato (Pec) che riguarda l'area compresa tra le vie Carrera, Bellardi, Pacchiotti e strada vicinale Basse di Dora, nel quartiere Parella. Si prevede la realizzazione di un edificio residenziale di cinque-otto.

Prosegue a Torino la rigenerazione di aree dismesse con l'approvazione da parte della Giunta di due interventi di riqualificazione urbana pensati per offrire nuovi spazi, servizi e residenze ai cittad

