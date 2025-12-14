Rinnovo Yildiz Chiellini | Avanti piano per continuare insieme Consci del suo status la nostra volontà è questa

L'articolo approfondisce le dichiarazioni di Giorgio Chiellini sul rinnovo di Yildiz, sottolineando l'approccio graduale e la volontà di proseguire insieme. La trattativa riflette la consapevolezza dello status del giocatore e l'impegno del club nel mantenere un rapporto stabile e duraturo.

Nell'intervista concessa a Dazn nel pre partita di Bologna Juve, Giorgio Chiellini ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz. RINNOVO YILDIZ – « Se avrei trattato io con il passaggio di proprietà? Non ne ho la più pallida idea, non c'è di questo problema (ride ndr). Kenan è un giocatore importante. Il contratto di un giocatore del genere non si sblocca in una settimana. Ma sta andando avanti pian piano e la volontà comune è di continuare insieme.

Chiellini: "Thuram resta, di Frattesi non parlo. Famiglia Agnelli e Juventus indissolubili, adegueremo il contratto di Yildiz"

