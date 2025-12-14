Rinnovo Yildiz Chiellini | Avanti piano per continuare insieme Consci del suo status la nostra volontà è questa

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo approfondisce le dichiarazioni di Giorgio Chiellini sul rinnovo di Yildiz, sottolineando l'approccio graduale e la volontà di proseguire insieme. La trattativa riflette la consapevolezza dello status del giocatore e l'impegno del club nel mantenere un rapporto stabile e duraturo.

rinnovo yildiz chiellini avanti piano per continuare insieme consci del suo status la nostra volont224 232 questa

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, Chiellini: «Avanti piano per continuare insieme. Consci del suo status, la nostra volontà è questa»

. Le parole del dirigente. Nell’intervista concessa a Dazn nel pre partita di Bologna Juve, Giorgio Chiellini ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz. RINNOVO YILDIZ –  « Se avrei trattato io con il passaggio di proprietà? Non ne ho la più pallida idea, non c’è di questo problema (ride ndr). Kenan è un giocatore importante. Il contratto di un giocatore del genere non si sblocca in una settimana. Ma sta andando avanti pian piano e la volontà comune è di continuare insieme. Juventusnews24.com

rinnovo yildiz chiellini avantiRinnovo Yildiz, cosa c'è dietro il silenzio: quelle garanzie Juve che Chiellini ha capito - Si tratta ancora per prolungare il contratto che lega Kenan ai bianconeri: non c'entrano solo i soldi. tuttosport.com

rinnovo yildiz chiellini avantiChiellini: "Thuram resta, di Frattesi non parlo. Famiglia Agnelli e Juventus indissolubili, adegueremo il contratto di Yildiz" - Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. msn.com