Rinnovata la palestra La scuola Mavarelli-Pascoli brinda alla struttura

La palestra della scuola media “Mavarelli-Pascoli” è stata recentemente rinnovata, segnando un importante intervento di riqualificazione. Dopo i lavori di ristrutturazione, la struttura torna a essere un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione, rafforzando il ruolo della scuola come spazio di crescita e socializzazione per gli studenti e la comunità locale.

Taglio del nastro, dopo una serie di importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione, per la palestra della scuola media “Mavarelli-Pascoli“, storico luogo di sport e di aggregazione della città. Costo dei lavori 195mila euro che hanno permesso di restituire alle scuole e alle associazioni sportive (in particolare pallacanestro e pallavolo che la utilizzano tutto l’anno), una struttura completamente rinnovata. Sabato prossimo toccherà al Centro San Francesco, dopo una ristrutturazione da 990mila euro realizzata con fondi del Pnrr. In palestra è stato sistemato l’intonaco del sottotetto, impermeabilizzata la copertura degli spogliatoi e sono state sostituite le vecchie tribune in legno con nuove tribune prefabbricate. Lanazione.it Rinnovata la palestra. La scuola Mavarelli-Pascoli brinda alla struttura - Taglio del nastro dopo importanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione. lanazione.it

