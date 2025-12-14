Rinasce Sant’Ambrogio Nuove pensiline tutti sotto

Il Mercato di Sant’Ambrogio torna a vivere con la riqualificazione delle sue strutture. Dopo i lavori di ristrutturazione, sono state inaugurate le nuove pensiline che offrono maggiore comfort a visitatori e venditori. L’evento di ieri ha segnato il ritorno ufficiale dei banchi, ripristinando un punto di riferimento storico e commerciale nel cuore della città.

Inaugurazione ieri per il Mercato di Sant’Ambrogio, a conclusione dei lavori di riqualificazione che hanno portato alla realizzazione delle nuove coperture esterne, sotto le quali in questi giorni tornano tutti i banchi del mercato, sia di generi alimentari che non. Al taglio del nastro hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo Sviluppo economico, Jacopo Vicini, il presidente del Q1, Mirco Rufilli, il presidente del Consorzio Mercato di Sant’Ambrogio, Luca Menoni, e il direttore di Confcommercio, Franco Marinoni, con il presidente Aldo Cursano, oltre a tantissimi cittadini. Nel corso della mattinata è stato inaugurato anche il Charity Corner, realizzato all’interno del Mercato dal Consorzio e dalla cooperativa sociale Made in Sipario Onlus, col contributo di Intesa Sanpaolo e Confcommercio. Lanazione.it Rinasce Sant’Ambrogio . Nuove pensiline, tutti sotto - La sindaca Funaro e l’assessore Vicini: "Restituiamo un luogo dell’anima". lanazione.it

Bergamo, in arrivo 17 nuove pensiline: riparo, confort e accessibilità - In occasione della Settimana europea della mobilità, il Comune di Bergamo e Atb Mobilità hanno presentato un nuovo programma di ammodernamento delle fermate cittadine. ecodibergamo.it

Un capolavoro che rinasce Mercoledì 17 dicembre alle ore 17.00, a Palazzo Buonaccorsi, si terrà la presentazione dei lavori di restauro dell’opera “Madonna con Bambino e Santi” attr. a Giovanni di Corraduccio. Un racconto emozionante tra il sisma, il re - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Rinasce Sant’Ambrogio . Nuove pensiline, tutti sotto