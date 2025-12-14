Riflessioni d’Avvento Perché sei così fissato?

In questo articolo, si esplora il significato di fissazione attraverso l'incontro con un personaggio che incarna il folle di Dio. La sua reazione alle parole che non tollera rivela un atteggiamento di estrema intensità e passione, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra fede, follia e il desiderio di comprensione durante il periodo dell’Avvento.

Ho incontrato il folle di Dio. Ma come è fissato! Basta che senta una parola tra quelle che non sopporta e subito dà in escandescenze, offende, insulta. Perché sei così irascibile e aggressivo, folle di Dio? Sei matto? Sì, ho ragione di essere fissato e irascibile. In qualsiasi posto mi trovi, io esplodo e insulto quando si usano le parole proibite. Non posso sopportare quello che dice: “io . io. io ho fatto .io ho detto.”. Allora proprio non posso tacere e mi metto a gridare: “Basta! Basta! ma come ti permetti di dire “io” tu che non sei niente? Io mi alzo in piedi e grido: “Basta! Cosa ti viene in mente di pensare di essere il centro del mondo e di raccontare una storia che comincia sempre alla stessa maniera: “io . Ilgiorno.it

Questa sera vi invitiamo al secondo incontro spirituale nel tempo dell'Avvento, per riflessioni e meditazioni sul Vangelo. Ricordando la bellissima esperienza vissuta la scorsa settimana. - facebook.com facebook

Buon cammino di Avvento con la riflessione di Don Sandro De Angeli: africamission.org/documents/Avve… Leggi qui tutte le riflessioni: x.com