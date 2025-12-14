Rifacimento pavimentazione scatta la modifica alla circolazione notturna nelle gallerie Limina e Torbido

Per permettere il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione nelle gallerie Limina e Torbido, sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione notturna sulla strada statale. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di rinnovamento delle superfici delle gallerie.

© Reggiotoday.it - Rifacimento pavimentazione, scatta la modifica alla circolazione notturna nelle gallerie Limina e Torbido Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della galleria Limina sarà necessario anticipare temporaneamente le chiusure notturne al traffico lungo la strada statale n. 682 Jonio Tirreno in provincia di Reggio Calabria.Lo comunica l'Anas. Da lunedì 15 a venerdì.

