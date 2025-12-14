Rider trovato riverso sull’asfalto dopo una caduta

Il 14 dicembre, intorno all’una, un rider è stato rinvenuto riverso sull’asfalto in viale Patrioti, al centro della carreggiata. L’incidente ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità, che sono intervenute sul posto per i primi soccorsi. La dinamica dell’incidente e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Intorno all'una del 14 dicembre un rider è stato trovato riverso sull'asfalto in viale Patrioti. L'uomo si trovava in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti l'auto infermieristica del 118, l'ambulanza della Croce Bianca e i carabinieri. Per lui, trasportato in ospedale, un trauma facciale.