Rider passa con il rosso al semaforo e viene travolto da una Smart | fuggito il conducente dell'auto

Un incidente a Roma coinvolge un rider di 35 anni, rimasto ferito dopo essere stato travolto da una Smart in viale Eritrea. Il conducente dell’auto, che ha causato l’incidente, è fuggito immediatamente. L’episodio evidenzia i rischi per i lavoratori delle consegne e le difficoltà nel rintracciare il responsabile.

