Ricordando Raffaele Spongano | studiosi a confronto a Cellino San Marco

Il 20 dicembre 2025, a Villa Neviera a Cellino San Marco, si svolgerà un incontro di studi dedicato a Raffaele Spongano, eminente filologo, metricista e storico della letteratura. L'evento riunirà studiosi per ricordare e approfondire il contributo di Spongano nel campo degli studi letterari, celebrando la sua figura e il suo lascito culturale.

CELLINO SAN MARCO - Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 9:30, nella suggestiva cornice di Villa Neviera a Cellino San Marco, si terrà un incontro di studi che renderà omaggio a Raffaele Spongano, (Cellino San Marco, 1904 – Bologna, 2004), filologo, metricista e storico della letteratura tra i più.