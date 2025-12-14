Riccardo Branchini scomparso quel dubbio atroce di mamma Federica | Forse è in fondo alla diga

Riccardo Branchini, 19 anni di Acqualagna, scomparso alla diga del Furlo un anno fa, rimane al centro di un grave mistero. La madre, Federica Pambianchi, esprime il proprio dolore e dubbi, temendo che il figlio possa essere ancora in un luogo nascosto, come la diga, alimentando così il sospetto e l’incertezza sulla sua sorte.

Pesaro, 14 dicembre 2025 – “Finché si parla di mio figlio, lui esiste ”. Lo ha detto Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso lo scorso anno alla diga del Furlo, prendendo la parola nel corso dell’incontro di ieri. La donna ha ringraziato i presenti per l’impegno nelle ricerche: “Apprezzo la sensibilità e l’umanità delle Autorità e degli operatori, che mi scaldano il cuore dimostrandomi tanta vicinanza. Il prefetto, la Procura, le forze dell’ordine, i volontari hanno fatto l’impossibile e sono grata a loro per l’impegno. Così come sono grata all’avvocato Elena Fabbri, che mi è stata sempre vicina, consigliandomi per il meglio e proteggendomi da tante situazioni angoscianti. Ilrestodelcarlino.it

