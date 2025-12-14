Revamping della cabina di gas | La distribuzione sarà più stabile

Sono stati completati i lavori di revamping della cabina di gas Remi “Siena 1” a Petriccio, nel comune di Siena. L’intervento mira a migliorare la distribuzione del gas, garantendo maggiore stabilità e affidabilità del servizio per i residenti e le aziende della zona.

Si sono conclusi i lavori di revamping della cabina gas Remi “Siena 1”, situata in località Petriccio, nel comune di Siena. L’intervento, realizzato da Estra con la propria società di distribuzione gas, Centria, rappresenta un passaggio strategico per garantire maggiore efficienza e affidabilità a uno degli impianti più importanti del territorio. Con una capacità di 27.500 Sm³h, la cabina “Siena 1” costituisce il principale snodo di distribuzione a servizio della città di Siena e delle aree limitrofe. Ogni anno vi transitano circa 40 milioni di metri cubi di gas destinati alle utenze del territorio. Lanazione.it Revamping della cabina di gas: "La distribuzione sarà più stabile" - Si sono conclusi i lavori di revamping della cabina gas Remi “Siena 1”, situata in località Petriccio, nel comune di Siena. msn.com

