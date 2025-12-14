Rete di spaccio in tutto il Piceno Intera famiglia tra gli indagati

Un'indagine ha smantellato una vasta rete di spaccio che operava nel territorio del Piceno, coinvolgendo quasi tutti i comuni della vallata del Tronto. Il cuore dell'organizzazione era a Castel di Lama, e l'intera famiglia finita nel mirino degli investigatori ha fatto emergere un giro illecito esteso tra Ascoli e San Benedetto.

Una rete di spaccio che legava Ascoli a San Benedetto e che coinvolgeva quasi tutti i comuni della vallata del Tronto con il nodo focale a Castel di Lama, tanto che a suo tempo gli investigatori hanno battezzato la relativa operazione ’ GomorLama ’, parafrasando la celebre serie tv ’Gomorra’. Di questo si sta occupando il Collegio del tribunale di Ascoli davanti al quale è in corso il relativo processo riguardante un’innumerevole serie di attività di spaccio avvenute per lo più fra il 2017 e il 2018, ma che in alcuni casi hanno avuto avvio già nel 2015. Coinvolti soggetti di Ascoli, Acquasanta, Castel di Lama, Monteprandone, Colli del Tronto, Maltignano. Ilrestodelcarlino.it Spaccio di droga a Salerno, sequestri per oltre un milione di euro: 8 persone in carcere, 11 ai domiciliari - La fitta rete di spaccio affondava le radici nei rioni collinari, precisamente a Ogliara ma era così ben ramificata da arrivare fino a Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte. ilmattino.it

