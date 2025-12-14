Report risultato gol in Premier League

Nel match di Premier League del 14 dicembre 2025, Morgan Rogers ha brillato con una doppietta nel secondo tempo, permettendo all’Aston Villa di rimontare e vincere in trasferta contro il West Ham. La partita ha visto un testa a testa emozionante, con gli Hammers ancora immersi nella zona retrocessione. Un risultato importante per gli ospiti, che consolidano la loro posizione in classifica.

2025-12-14 22:07:00 Giorni caldissimi in redazione! Morgan Rogers ha segnato due gol nel secondo tempo mentre l’Aston Villa si è ripresa da due gol in svantaggio per vincere in casa del West Ham e mantenere gli Hammers nella zona retrocessione della Premier League. Mateus Fernandes si è avventato portando il West Ham in vantaggio dopo 28 secondi, rubando il possesso palla a Ezri Konsa e sparando da posizione angolata. L’Aston Villa ha ribaltato la situazione! Un colpo meraviglioso da parte di Morgan Rogers! pic.twitter.comg7UhiI29yS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 dicembre 2025 Il difensore di casa Konstantinos Mavropanos ha segnato di testa su assist di John McGinn per pareggiare il Villa dopo nove minuti, ma Jarrod Bowen ha aggiunto il tocco finale al tiro di Freddie Potts per ripristinare il vantaggio del West Ham 15 minuti dopo. Justcalcio.com

