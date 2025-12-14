Report | le anticipazioni della puntata di stasera 14 dicembre 2025 su Rai 3
Stasera, 14 dicembre 2025, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Report, il celebre programma d’inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Questa serata segna il debutto della nuova stagione, offrendo approfondimenti su temi di attualità e inchieste esclusive che continuano a fare luce su questioni di interesse pubblico.
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 14 dicembre 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 14 dicembre 2025 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. Dal documento ufficiale sulla strategia nazionale di sicurezza pubblicato dalla Casa Bianca qualche giorno fa, emerge sempre più nitido il progetto di Donald Trump per indebolire l’Unione Europea. Tpi.it
Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 14 dicembre 2025 - Domenica 14 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. msn.com
Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - Il servizio principale della serata è "La tecnodestra all’assalto dell’Europa", realizzato da Giorgio Mottola. today.it
La semifinale ?? tutte le anticipazioni della puntata di questa sera! Ci vediamo alle ore 21:25 su #rai1 #ballandoconlestelle @Ballando_Rai x.com
La semifinale ?? tutte le anticipazioni della puntata di questa sera! Ci vediamo alle ore 21:25 su #rai1 #ballandoconlestelle @ballandoconlestelle - facebook.com facebook