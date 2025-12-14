Renzi e Conte show ad Atreju | il siparietto in braccio a Crosetto e il messaggio del leader MS5 al Pd

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Atreju, le opposizioni hanno attirato l'attenzione con le presenze di Giuseppe Conte e Matteo Renzi, protagonisti di un siparietto insieme a Crosetto e altri leader politici. L'evento ha visto confronti e messaggi rivolti agli avversari politici, segnando una giornata significativa per il panorama politico italiano.

Nella giornata delle opposizioni, a spiccare ad Atreju sono state le presenze di Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che si sono avvicendati sul palco insieme a Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. La kermesse è andata avanti tra qualche fischio, l'assenza di Elly Schlein (sebbene il leader. Today.it

renzi conte show atrejuAtreju, Renzi e Conte show. E il leader 5S avvisa il Pd: «Noi alleati con nessuno» - A fine giornata il dubbio “morettiano” può dirsi sciolto: ad Atreju ti si nota più se vai, che se non vai. ilmessaggero.it

renzi conte show atrejuAtreju, Renzi e Conte show: il siparietto con Crosetto e quel messaggio del leader MS5 al Pd - Nel giorno delle opposizioni (senza Elly Schlein), gli esponenti del campo largo (più Calenda) non hanno sprecato le loro occasioni alla kermesse. today.it

Immagine generica

Renzi Ateju (video inedito)

Video Renzi Ateju (video inedito)