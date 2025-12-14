Renzi e Conte show ad Atreju | il siparietto in braccio a Crosetto e il messaggio del leader M5S al Pd

Durante la giornata di Atreju, le opposizioni hanno catturato l'attenzione con le presenze di Giuseppe Conte e Matteo Renzi, protagonisti di un siparietto sul palco insieme a Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. I loro interventi e interazioni hanno segnato un momento di confronto e dialogo tra le forze politiche dell'opposizione.

Nella giornata delle opposizioni, a spiccare ad Atreju sono state le presenze di Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che si sono avvicendati sul palco insieme a Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi.La kermesse è andata avanti tra qualche fischio, l'assenza di Elly Schlein (sebbene il leader.

